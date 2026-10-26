Спикер Сейма Литвы прибыл в Киев

Председатель литовского Сейма Юозас Олекас в понедельник посетил Киев, где встретился со своим украинским коллегой Русланом Стефанчуком.

Об этом Олекас и Стефанчук сообщили в социальных сетях, передает "Европейская правда".

На встрече в Киеве спикеры украинского и литовского парламентов обсудили приоритеты поддержки Украины.

Олекас заверил Стефанчука, что Украина станет одним из ключевых приоритетов председательства Литвы в Совете Европейского Союза в первой половине 2027 года.

"Мы уделим особое внимание вопросам безопасности и обороны, а также расширению Европейского Союза", – подчеркнул спикер Сейма.

В ходе встречи они также обсудили европейскую интеграцию Украины, в частности необходимость сохранения темпа переговорного процесса и открытия всех шести переговорных кластеров. Также речь шла о возможности привлечения литовских экспертов в группу парламентских советников, которые будут помогать Украине на пути к членству в ЕС.

"Уделили внимание усилению санкционного давления на Россию, работе над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии и международного компенсационного механизма. Отдельно говорили о возвращении украинских детей, незаконно перемещенных Россией. Позиция Литвы в этом вопросе остается однозначной", – сообщил Стефанчук.

Ранее в МИД Литвы заявили, что во время своего председательства в Совете Европейского Союза страна будет считать одним из приоритетов оказание поддержки Украине и расширение ЕС.

Литва будет председательствовать в Совете ЕС с 1 января по 30 июня 2027 года. Сейчас Совет Евросоюза возглавляет Ирландия, председательство которой завершится 31 декабря 2026 года.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявлял, что весь переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС реально завершить до 2027 года.