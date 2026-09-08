Литва планує зосередитись на розширенні Союзу й підтримці України під час головування в Раді ЄС
Під час свого головування в Раді Європейського Союзу Литва вважатиме серед пріоритетів надання підтримки Україні.
Це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у X, пише "Європейська правда".
За його словами, про це йшлося на зустрічі високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас з литовськими послами.
"Європа стоїть перед вибором: реагувати чи вести за собою. Ми обираємо лідерство, надаючи більш потужну підтримку Україні, запроваджуючи жорсткіші санкції проти Росії та Білорусі та прискорюючи європейський шлях для України та Молдови", – написав Кястутіс Будріс.
За словами міністра закордонних справ, під час головування Литва зосередиться на питаннях безпеки, оборони, трансатлантичної єдності, розширенні ЄС та незмінній підтримці України.
Литва головуватиме у Раді ЄС з 1 січня по 30 червня 2027 року. Зараз Раду Євросоюзу очолює Ірландія, головування якої завершиться 31 грудня 2026 року.
Раніше віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявляв, що весь переговорний процес реально завершити до 2027 року.
Нагадаємо, посли ЄС відклали продовження санкцій проти росіян до 9 вересня.