Сибіга про кандидатуру Орбана у генсеки ООН: можемо поділитися, як виводити на каву

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував можливість висунення кандидатури експрем’єра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН, яку, за даними ЗМІ, просувають США.

Про це він написав в X, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга висловив впевненість, що у разі призначення на посаду генерального секретаря ООН Орбан використовуватиме "свої майстерні навички вето та шантажу, які він відточував роками, зриваючи важливі рішення ЄС".

У цьому контексті український міністр пожартував про запрошення угорського експрем’єра "на каву" – випадок, коли на саміті ЄС наприкінці 2023 року Орбан покинув залу засідань, що дозволило лідерам ухвалити початок переговорів про вступ України до Євросоюзу без вето Будапешта.

"Ми можемо поділитися з рештою світу нашим чудовим досвідом – запрошувати його на каву в потрібний момент", – написав Сибіга.

Як повідомило видання The Wall Street Journal, адміністрація президента США просуває кандидатуру колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН, розраховуючи на підтримку Китаю і Росії.

У травні журналісти-розслідувачі повідомляли, що в оточенні MAGA-крила Республіканської партії США розглядають сценарій, за якого експрем’єр Угорщини Віктор Орбан отримає посаду в ООН та захиститься від судових переслідувань на батьківщині.

Угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані заявив, що експрем’єр Угорщини готує собі прихисток у США на випадок, якщо йому загрожуватиме правосуддя в Угорщині.