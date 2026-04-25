Журналіст: Орбан не йде у парламент, бо готує варіант втечі у США

Угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані стверджує, що ще поки чинний прем’єр Угорщини Віктор Орбан готує собі прихисток у США на випадок, якщо йому загрожуватиме правосуддя в Угорщині.

Про це журналіст написав у суботу в соцмережі Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Саболч Пані прокоментував оголошення Орбана про те, що він відмовляється від свого депутатського мандата у новому скликанні парламенту.

"Віктор Орбан сьогодні оголосив, що не займе місце в парламенті, не прийме мандат – тобто не матиме й імунітету. Він також зазначив, що вибори керівництва партії "Фідес" перенесуть на червень. Все це збігається з моєю вівторковою інформацією, згідно з якою Орбан планує поїздку до США на літо, і що Сполучені Штати можуть стати для нього притулком, якщо ситуація в Угорщині загостриться", – написав журналіст.

У Віктора Орбана склались особливо приязні стосунки з президентом США Дональдом Трампом, який публічно підтримував його перед парламентськими виборами у квітні. Також Орбан вклав чимало ресурсів у те, щоб налагодити контакти з американськими ультраправими.

Як відомо, за кілька годин після закриття виборчих дільниць в Угорщині у неділю прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

