Сибига о кандидатуре Орбана на генсека ООН: можем поделиться, как выводить на кофе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал возможность выдвижения кандидатуры экс-премьера Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН, которую, по данным СМИ, продвигают США.

Об этом он написал в X, сообщает "Европейская правда".

Сибига выразил уверенность, что в случае назначения на пост генерального секретаря ООН Орбан будет использовать "свои мастерские навыки вето и шантажа, которые он оттачивал годами, срывая важные решения ЕС".

В этом контексте украинский министр пошутил о приглашении венгерского экс-премьера "на кофе" – случае, когда на саммите ЕС в конце 2023 года Орбан покинул зал заседаний, что позволило лидерам принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз без вето Будапешта.

"Мы можем поделиться с остальным миром нашим замечательным опытом – приглашать его на кофе в нужный момент", – написал Сибига.

Как сообщило издание The Wall Street Journal, администрация президента США продвигает кандидатуру бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН, рассчитывая на поддержку Китая и России.

В мае журналисты-расследователи сообщали, что в окружении MAGA-крыла Республиканской партии США рассматривают сценарий, при котором экс-премьер Венгрии Виктор Орбан получит должность в ООН и защитится от судебных преследований на родине.

Венгерский журналист-расследователь Саболч Пани заявил, что экс-премьер Венгрии готовит себе убежище в США на случай, если ему будет угрожать правосудие в Венгрии.