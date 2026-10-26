У партії-переможиці виборів у Сербії не планують вводити санкції проти РФ

Представник "Студентського списку", який здобув перемогу на парламентських виборах у Сербії, професор Йово Бакич заявив, що новий сербський уряд не запроваджуватиме санкцій проти Росії.

Про це Бакич сказав в інтерв’ю російському пропагандистському медіа RT Balkan, передає "Європейська правда".

Майбутній депутат від "Студентського списку" наполягає на тому, що санкції проти Росії "нічого не змінять", а натомість зашкодять Сербії.

"Санкції з боку такої маленької країни, як Сербія, нічого не змінять для Росії, але символічно це буде дуже погано", – сказав Бакич.

Він додав, що Сербія поважає Росію "як важливого партнера" і тому не змінюватиме своєї політики щодо Москви.

"Ми поважаємо Росію як велику державу, так і як нашого історично важливого партнера, а в багатьох випадках – захисника. У цьому плані (у зовнішній політиці країни) змін не буде", – заявив Бакич.

Він підкреслив, що серби "пережили санкції ООН, і ми дуже добре знаємо, які це випробування".

Щодо поставок російських енергоносіїв, від яких залежить Сербія, а також тиску з боку ЄС з метою відмови від них, Бакич зазначив, що "ми тут не для того, щоб догоджати іноземцям, а для того, щоб працювати в наших національних інтересах". За його словами, у "Студентському списку" є експерти з питань енергетики, які працюватимуть над цим питанням.

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобуває "Студентський список", який отримав майже 53% голосів виборців.

Ввечері 25 жовтня колишній президент Сербії та лідер виборчого списку "Єдиної Сербії" Александар Вучич визнав свою поразку.

Вибори відбулися після майже двох років студентських демонстрацій проти корупції та авторитаризму Вучича. Протести були спричинені загибеллю 16 людей у 2024 році, коли в місті Новий Сад обвалився навіс залізничного вокзалу. Відтоді студенти здобули широку підтримку суспільства.

Читайте більше у статті: Сербія скинула Вучича. Чи розвернеться влада від Росії до Євросоюзу та чого чекати Україні.