Представитель "Студенческого списка", одержавшего победу на парламентских выборах в Сербии, профессор Йово Бакич заявил, что новое сербское правительство не будет вводить санкции против России.

Об этом Бакич сказал в интервью российскому пропагандистскому СМИ RT Balkan, передает "Европейская правда".

Будущий депутат от "Студенческого списка" настаивает на том, что санкции против России "ничего не изменят", а напротив, навредят Сербии.

"Санкции со стороны такой маленькой страны, как Сербия, ничего не изменят для России, но символически это будет очень плохо", – сказал Бакич.

Он добавил, что Сербия уважает Россию "как важного партнера" и поэтому не будет менять свою политику в отношении Москвы.

"Мы уважаем Россию как великую державу, так и как нашего исторически важного партнера, а во многих случаях – защитника. В этом плане (во внешней политике страны) изменений не будет", – заявил Бакич.

Он подчеркнул, что сербы "пережили санкции ООН, и мы очень хорошо знаем, что это за испытания".

Что касается поставок российских энергоносителей, от которых зависит Сербия, а также давления со стороны ЕС с целью отказа от них, Бакич отметил, что "мы здесь не для того, чтобы угождать иностранцам, а для того, чтобы работать в наших национальных интересах". По его словам, в "Студенческом списке" есть эксперты по вопросам энергетики, которые будут работать над этим вопросом.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал "Студенческий список", набравший почти 53% голосов избирателей.

Вечером 25 октября бывший президент Сербии и лидер избирательного списка "Единая Сербия" Александар Вучич признал своё поражение.

Выборы состоялись после почти двух лет студенческих демонстраций против коррупции и авторитаризма Вучича. Протесты были вызваны гибелью 16 человек в 2024 году, когда в городе Нови-Сад обрушился навес железнодорожного вокзала. С тех пор студенты получили широкую поддержку общества.

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