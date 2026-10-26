Прем'єр Молдови: від початку війни в Україні наш повітряний простір порушили понад 100 разів

Прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан заявив, що з початку російсько-української повномасштабної війни повітряний простір його країни був порушений понад 100 разів.

Про це Тофан сказав на спільному брифінгу з прем'єром України Сергієм Корецьким в понеділок в Києві, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Василе Тофан із Києва звернувся до громадян своєї країни і наголосив, що підтримка України – це вибір на користь безпеки Молдови.



"Шановні громадяни. Щодня захищаючи свої міста, свої сім'ї та свою свободу, Українці також роблять внесок у безпеку Республіки Молдова. Їхній опір дозволяє нам жити в мирі і будувати своє майбутнє вдома. Проте війна біля наших кордонів", – сказав прем'єр.



Він зауважив, що громадяни Молдови також знають про загрози енергетичної безпеки.



Прем'єр розповів, що від початку повномасштабної війни повітряний простір Молдови був порушений понад 100 разів, а на територію падали безпілотники і уламки снарядів, зокрема, тільки за минулу суботу таких випадків було п'ять.



"Підтримка України – це вибір на користь безпеки, миру та процвітання Республіки Молдова", – наголосив Тофан.



Як повідомлялося, 26 жовтня Україна і Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво, яка відкриває шлях до обміну досвіду.

Молдовський прем’єр-міністр Василе Тофан прибув із робочим візитом до української столиці у понеділок.