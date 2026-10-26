Премьер Молдовы: с начала войны в Украине наше воздушное пространство нарушили более 100 раз

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что с начала российско-украинской полномасштабной войны воздушное пространство его страны нарушалось более 100 раз.

Об этом Тофан заявил на совместном брифинге с премьером Украины Сергеем Корецким в понедельник в Киеве, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Василе Тофан из Киева обратился к гражданам своей страны и подчеркнул, что поддержка Украины – это выбор в пользу безопасности Молдовы.



"Уважаемые граждане. Ежедневно защищая свои города, свои семьи и свою свободу, украинцы также вносят вклад в безопасность Республики Молдова. Их сопротивление позволяет нам жить в мире и строить свое будущее дома. Однако война идет у наших границ", – сказал премьер.



Он отметил, что граждане Молдовы также знают об угрозах энергетической безопасности.



Премьер рассказал, что с начала полномасштабной войны воздушное пространство Молдовы было нарушено более 100 раз, а на территорию падали беспилотники и обломки снарядов; в частности, только за прошлую субботу таких случаев было пять.



"Поддержка Украины – это выбор в пользу безопасности, мира и процветания Республики Молдова", – подчеркнул Тофан.



Как сообщалось, 26 октября Украина и Молдова подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое открывает путь к обмену опытом.

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан прибыл с рабочим визитом в украинскую столицу в понедельник.