Україна і Молдова підписали угоду про військово-технічне співробітництво

Україна та Молдова у понеділок підписали угоду про військово-технічну співпрацю, яка відкриває шлях до обміну досвідом між державами.

Як передає "Європейська правда", про це стало відомо за підсумками пресконференції прем’єр-міністрів України та Молдови Сергія Корецького та Василе Тофана у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи підписання документа, прем'єр Молдови наголосив, що його країна не може ігнорувати безпековий досвід України, зокрема у захисті від безпілотників за допомогою технологічних рішень.

"Ми хочемо перейняти цей досвід і знайти рішення для захисту нашого повітряного простору", – заявив Тофан.

Україна запропонувала Молдові розширити співпрацю у Коаліції з розмінування, а також в інших форматах співробітництва.

"Маємо й інші робочі формати. Це Міжурядова комісія з торгівельно-економічного співробітництва та "Одеський трикутник", який об'єднує три країни – Молдова, Румунія та Україна", – розповів Корецький.

За словами українського прем’єр-міністра, формат "Одеського трикутника" буде організовано найближчим часом, що має допомогти діалогу між країнами.

Як повідомлялося, молдовський прем’єр-міністр Василе Тофан прибув із робочим візитом до української столиці у понеділок, 26 жовтня.

14 жовтня писали, що міністр енергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із Василе Тофаном, де обговорив спільні виклики в енергетиці, підготовку до зими та розвиток двосторонньої співпраці.

Раніше прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан повідомив, що розглядає можливість закупівлі природного газу для потреб країни в України та обговорить це питання під час очікуваного візиту до Києва.