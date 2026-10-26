У Словаччині розкритикували візит міністра до Росії

Словацькі опозиційні політики розкритикували міністра закордонних справ Юрая Бланара, який вирушив до Москви на засідання російсько-словацької міжурядової комісії.

Про це повідомляє TA3, передає "Європейська правда".

Депутатка Вероніка Ремішова від партії "За людей" звернула увагу на ворожі дії російських спецслужб у Словаччині та Європі, а також на інформацію німецьких ЗМІ про нібито диверсійну мережу, пов’язану з російською військовою розвідкою, яка, як стверджується, керувалася зі Словаччини.

Ремішова вимагає, щоб міністр особисто пояснив, чи порушував він з російським колегою Сергєєм Лавровим питання про російські диверсії та розвідувальні операції проти Словаччини та її союзників.

Також вона вимагатиме відповіді на питання, чи обговорював він розширення російської дипломатичної присутності в Словаччині. На її думку, такий крок означав би подальше проникнення агентів РФ до країни.

Заступник голови опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Іван Корчок вважає, що візит Бланара до Москви є грубим порушенням інтересів країни та підривом її репутації у світі. Корчок наполягає, що міністра необхідно звільнити. За його словами, опозиція протягом цього тижня збере підписи для його відставки.

Як зазначив депутат від партії "Свобода і солідарність" Юрай Крупа, Бланар поїхав до Москви, щоб донести, що Словаччина є поступливою державою, яка представляє інтереси Росії в ЄС.

"Це жахливо, це справді неприємно, бо те, що тут відбувається, є підготовкою до певної колаборації та зради національно-державних інтересів Словаччини. Цього ми, безумовно, не можемо допустити", – заявив він.

За словами Яна Горецького з Християнсько-демократичного руху, Міністерство закордонних справ не має діяти як "покірний слуга російського агресора". Він зауважив, що мир в Україні, про який заявляє прем’єр-міністр Роберт Фіцо, судячи з позицій його уряду, означає безумовну капітуляцію перед агресорами.

"У довгострокових інтересах Словацької Республіки – щоб на наших східних кордонах не стояв агресор; в інтересах Словацької Республіки – щоб ми були частиною європейських рішень у сфері безпеки та спільних дій", – наголосив депутат.

Як відомо, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар прибув до Москви на засідання російсько-словацької міжурядової комісії та зустрівся з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим.

Як повідомляла "Європейська правда", Словаччина та Росія відновили засідання міжурядової комісії, що були зупинені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.