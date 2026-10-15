Словаччина та Росія відновлять засідання міжурядової комісії, що були зупинені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, винісши на перше місце постачання енергоносіїв, ядерного палива, а також ставлення до російських спортсменів.

Про це йдеться у публікації видання Politico, пише "Європейська правда".

Міжурядова комісія, яка займається питаннями економічного, наукового та технічного співробітництва, не функціонувала з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Остання така зустріч відбулася у Братиславі 12 листопада 2021 року.

Видання отримало у розпорядження ноту російського уряду, написану міністром науки Росії Валерієм Фальковим, який перебуває у санкційному списку ЄС. У ній сказано, що глава МЗС Словаччини Юрай Бланар під час відеодзвінка 20 серпня погодився провести засідання російсько-словацької міжурядової комісії в Москві.

Прем’єр Роберт Фіцо заявив у середу, що зустріч заплановано на 25 листопада. У російській записці, датованій 10 вересня, спочатку було визначено іншу дату зустрічі – 26–27 жовтня.

У відповідь на запитання про ймовірний порядок денний засідання комісії МЗС Словаччини скерувало видання до публічних заяв Бланара після розмови 20 серпня. "Ми проводимо політику у всіх напрямках і підтримуємо діалог з усіма країнами, які зацікавлені у прагматичній співпраці з нами на благо національних інтересів Словацької Республіки", – заявив тоді Бланар.

Згідно з російським документом, під час серпневої відеоконференції Бланар висловив заперечення Словаччини проти поступового припинення ЄС імпорту російського газу та попросив обговорити питання поставок на зустрічі в Москві. Словацькі представники також наголосили на важливості продовження поставок російської нафти трубопроводом "Дружба" та привітали регулярні поставки ядерного палива для словацьких електростанцій.

Порядок денний зустрічі наступного місяця виходить за межі енергетичної співпраці. Сторони планують розглянути створення робочих груп з питань культури, туризму, сільського господарства та охорони навколишнього середовища, а також обговорити статус Російського центру науки і культури в Братиславі.

Бланар також висловлює незгоду з тим, що в ноті названо "дискримінацією російських спортсменів" на міжнародних змаганнях, зазначивши, що це питання буде обговорено на засіданні комісії.

Нещодавно словацький прем’єр Робер Фіцо заявив, що не бажає, щоб Словаччина стала учасником військового конфлікту "через якусь статтю 5" НАТО.

Також Фіцо заявив, що Захід понад чотири роки "марно підливав олію у вогонь" у контексті російсько-української війни і цим нібито провокував конфлікт РФ та НАТО.