Глава МЗС Словаччини провів переговори з Лавровим у Москві

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар прибув до Москви на засідання російсько-словацької міжурядової комісії та зустрівся з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим.

Про це словацький міністр повідомив у Facebook, передає "Європейська правда".

Міжурядова комісія Словаччини та Росії, яка не функціонувала після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, відновила свою роботу. Засідання заплановане 26 жовтня у Москві.

Бланар, коментуючи свою зустріч з Лавровим, наголосив, що словацько-російські відносини були і залишатимуться "прагматичними та конструктивними", а співпраця між державами триватиме у тих сферах, які не підпадають під санкції ЄС.

"З Росією ми мусимо спілкуватися та підтримувати діалог, подобається це крикунам з опозиції чи ні, адже словацькі інтереси мають бути й у їхніх інтересах – хіба що вони хотіли б, щоб громадяни жили у Словаччині без суверенітету, в економічно слабкій країні, з цінами на нафту, газ чи електроенергію, які громадяни взагалі не зможуть собі дозволити", – заявив словацький міністр.

Він зазначив, що обговорюватиме з Лавровим двосторонні відносини, економічне та енергетичне співробітництво, а також війну в Україні та зусилля щодо якнайшвидшого її припинення.

Як повідомляла "Європейська правда", Словаччина та Росія відновили засідання міжурядової комісії, що були зупинені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, винісши на перше місце постачання енергоносіїв, ядерного палива, а також ставлення до російських спортсменів.

Нещодавно словацький прем’єр Робер Фіцо заявив, що не бажає, щоб Словаччина стала учасником військового конфлікту "через якусь статтю 5" НАТО.

Також Фіцо заявив, що Захід понад чотири роки "марно підливав олію у вогонь" у контексті російсько-української війни і цим нібито провокував конфлікт РФ та НАТО.