В Словакии раскритиковали визит министра в Россию

Словацкие оппозиционные политики раскритиковали министра иностранных дел Юрая Бланара, который отправился в Москву на заседание российско-словацкой межправительственной комиссии.

Об этом сообщает TA3, передает "Европейская правда".

Депутат Вероника Ремишова от партии "За людей" обратила внимание на враждебные действия российских спецслужб в Словакии и Европе, а также на информацию немецких СМИ о якобы диверсионной сети, связанной с российской военной разведкой, которая, как утверждается, управлялась из Словакии.

Ремишова требует, чтобы министр лично объяснил, обсуждал ли он со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос о российских диверсиях и разведывательных операциях против Словакии и её союзников.

Также она потребует ответа на вопрос, обсуждал ли он расширение российского дипломатического присутствия в Словакии. По её мнению, такой шаг означал бы дальнейшее проникновение агентов РФ в страну.

Заместитель председателя оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Иван Корчок считает, что визит Бланара в Москву является грубым нарушением интересов страны и подрывом её репутации в мире. Корчок настаивает на том, что министра необходимо уволить. По его словам, оппозиция в течение этой недели соберет подписи за его отставку.

Как отметил депутат от партии "Свобода и солидарность" Юрай Крупа, Бланар поехал в Москву, чтобы дать понять, что Словакия – уступчивое государство, представляющее интересы России в ЕС.

"Это ужасно, это действительно неприятно, потому что то, что здесь происходит, является подготовкой к определенной коллаборации и предательству национально-государственных интересов Словакии. Этого мы, безусловно, не можем допустить", – заявил он.

По словам Яна Горецкого из Христианско-демократического движения, Министерство иностранных дел не должно действовать как "покорный слуга российского агрессора". Он отметил, что мир в Украине, о котором заявляет премьер-министр Роберт Фицо, судя по позициям его правительства, означает безусловную капитуляцию перед агрессорами.

"В долгосрочных интересах Словацкой Республики – чтобы на наших восточных границах не стоял агрессор; в интересах Словацкой Республики – чтобы мы были частью европейских решений в сфере безопасности и совместных действий", – подчеркнул депутат.

Как известно, министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар прибыл в Москву на заседание российско-словацкой межправительственной комиссии и встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщала "Европейская правда", Словакия и Россия возобновили заседания межправительственной комиссии, которые были приостановлены после полномасштабного вторжения РФ в Украину.