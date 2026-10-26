ЗМІ: нафтопереробні підприємства РФ збільшили виробництво дизпального після угоди зі США

Російські нафтопереробні підприємства збільшують виробництво дизельного пального після укладення угоди зі США.

Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела, повідомляє "Європейська правда".

Нафтопереробні підприємства РФ у жовтні збільшили виробництво дизельного пального після того, як уряд надав експортні квоти в рамках угоди про постачання, укладеної Кремлем зі Сполученими Штатами, повідомили два джерела видання у цій галузі, близькі до ситуації.

Трейдери повідомили, що з 1 жовтня російський уряд дозволив винятки з чинної заборони на експорт дизельного пального, виділивши квоти, що дають Росії змогу постачати пальне в рамках угоди зі США.

З моменту вступу в силу заборони на експорт дизельного пального в Росії в серпні російські нафтові компанії були змушені скоротити виробництво, щоб задовольнити внутрішні потреби, одночасно обмежуючи постачання до країн Центральної Азії відповідно до міжурядових угод.

Джерела в галузі повідомили, що виробництво дизельного пального в Росії в першій половині жовтня знизилося до приблизно 160 000 тонн на добу з 175 000 тонн на добу у вересні. Після затвердження нових експортних квот у середині місяця обсяги виробництва почали зростати до 180 000 тонн на добу.

Нагадаємо, Росія погодилася скасувати запроваджену нею самою заборону на експорт дизельного пального та постачати його на світові ринки, зокрема до США. Це відбулось за підсумками домовленості між Путіним і Трампом 9 жовтня.

Раніше двопартійна група із 12 сенаторів США написала президенту Трампу лист з вимогою скасувати нещодавно укладену угоду з Путіним про допуск дизельного пального російського походження на світові ринки.

Більше читайте у статті: Дизель в обмін на Україну? Навіщо Трампу угода з Путіним, яка не запрацює, та чого чекати далі