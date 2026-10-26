СМИ: нефтеперерабатывающие предприятия РФ увеличили производство дизтоплива после соглашения с США

Российские нефтеперерабатывающие предприятия увеличивают производство дизельного топлива после заключения соглашения с США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники, сообщает "Европейская правда".

Нефтеперерабатывающие предприятия РФ в октябре увеличили производство дизельного топлива после того, как правительство предоставило экспортные квоты в рамках соглашения о поставках, заключенного Кремлем с Соединенными Штатами, сообщили два источника издания в этой отрасли, близкие к ситуации.

Трейдеры сообщили, что с 1 октября российское правительство разрешило исключения из действующего запрета на экспорт дизельного топлива, выделив квоты, позволяющие России поставлять топливо в рамках соглашения с США.

С момента вступления в силу запрета на экспорт дизельного топлива в России в августе российские нефтяные компании были вынуждены сократить производство, чтобы удовлетворить внутренние потребности, одновременно ограничивая поставки в страны Центральной Азии в соответствии с межправительственными соглашениями.

Источники в отрасли сообщили, что производство дизельного топлива в России в первой половине октября снизилось до примерно 160 000 тонн в сутки с 175 000 тонн в сутки в сентябре. После утверждения новых экспортных квот в середине месяца объемы производства начали расти до 180 000 тонн в сутки.

Напомним, Россия согласилась отменить введенный ею самой запрет на экспорт дизельного топлива и поставлять его на мировые рынки, в частности в США. Это произошло по итогам договоренности между Путиным и Трампом 9 октября.

Ранее двухпартийная группа из 12 сенаторов США направила президенту Трампу письмо с требованием отменить недавно заключенное соглашение с Путиным о допуске дизельного топлива российского происхождения на мировые рынки.

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