Зеленський обговорив з новою президенткою Естонії допомогу українській енергетиці та залізниці

Президент України Володимир Зеленський обговорив з новообраною президенткою Естонії Юлле Мадізе підтримку України та привітав її зі вступом на посаду.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Зеленського в Х.

Зокрема, президенти поговорили про важливість майбутніх тристоронніх переговорів Україна-США-Росія, які мали б розпочатися уже в листопаді. А також – про допомогу Україні у війні проти Росії, зокрема в енергетичній сфері.

"Ми також обговорили наслідки російських ударів, зокрема по нашій енергетичній інфраструктурі та залізницях. Росія навмисно намагається знищити наші локомотиви, тому будь-яка підтримка, яка допоможе збільшити наш рухомий склад цього типу, була б дуже корисною", – написав Зеленський.

За словами українського президента, Юлле Мадізе запевнила у продовженні підтримки України.

"Я вдячний за дуже потрібні та правильні сигнали – підтримка Естонії в усіх сферах триватиме. Естонія також уважно стежить за дипломатичними зусиллями, спрямованими на досягнення миру", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Юлле Мадізе склала присягу перед Рійгікогу (парламентом) та офіційно вступила на посаду 12 жовтня. Мадізе була висунута як кандидатка в президенти 75 депутатами Рійгікогу. Під час таємного голосування вона була обрана президенткою, набравши 71 голос.