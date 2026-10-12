В Естонії офіційно вступила на посаду нова президентка

В Естонії у понеділок, 12 жовтня, обрана президентка Юлле Мадізе склала присягу перед Рійгікогу (парламентом) та офіційно вступила на посаду.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

О 14:15 Мадізе разом із чоловіком прибули до президентської канцелярії в Кадріорзі, де їх прийняли президент Алар Каріс та його дружина.

Звідти вони разом вирушили на площу перед будівлею Рійгікогу. Президент Алар Каріс привітав почесний загін Охоронного батальйону, який вишикувався на площі, після чого президенти попрямували до будівлі Рійгікогу.

Церемонія інавгурації розпочалася о 15:00. Спочатку виступив Каріс, а потім Мадізе склала присягу та виступила зі своєю першою промовою на посаді президента.

Юлле Мадізе (Фото: ERR)

Юлле Мадізе раніше працювала в Міністерстві юстиції, у конституційній комісії Рійгікогу, головним контролером у Державному контролі та юридичним радником президента. З 2015 року Мадізе обіймала посаду канцлерки з питань права. Наприкінці 2021 року її переобрали на цю посаду на другий термін.

Мадізе була висунута як кандидатка в президенти 75 депутатами Рійгікогу. Під час таємного голосування вона була обрана президенткою, набравши 71 голос.

Варто зазначити, що опозиційні Центристська та Консервативна народна партія (EKRE) подали до парламенту законопроєкт, який, у разі його ухвалення, передбачатиме запровадження прямих президентських виборів в країні.