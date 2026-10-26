Зеленский обсудил с новым президентом Эстонии помощь украинской энергетике и железной дороге

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с новоизбранной президентом Эстонии Юлле Мадизе вопрос о поддержке Украины и поздравил её с вступлением в должность.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Зеленского в Х.

В частности, президенты поговорили о важности предстоящих трехсторонних переговоров Украина-США-Россия, которые должны начаться уже в ноябре. А также – о помощи Украине в войне против России, в частности в энергетической сфере.

"Мы также обсудили последствия российских ударов, в частности по нашей энергетической инфраструктуре и железным дорогам. Россия намеренно пытается уничтожить наши локомотивы, поэтому любая поддержка, которая поможет увеличить наш подвижной состав этого типа, была бы очень полезной", – написал Зеленский.

По словам украинского президента, Юлле Мадизе заверила в продолжении поддержки Украины.

"Я благодарен за очень нужные и правильные сигналы – поддержка Эстонии во всех сферах будет продолжаться. Эстония также внимательно следит за дипломатическими усилиями, направленными на достижение мира", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Юлле Мадизе принесла присягу перед Рийгикогу (парламентом) и официально вступила в должность 12 октября. Мадизе была выдвинута в качестве кандидата в президенты 75 депутатами Рийгикогу. В ходе тайного голосования она была избрана президентом, набрав 71 голос.