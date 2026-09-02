Парламент Естонії обрав Юлле Мадізе президенткою країни

Канцлерка юстиції Естонії Юлле Мадізе була обрана президенткою країни на засіданні парламенту (Рійгікогу) у середу.

Про це повідомив естонський мовник ERR, передає "Європейська правда".

2 вересня Рійгікогу обрав президенткою Юлле Мадізе, яка на таємному голосуванні набрала 71 голос депутатів зі 101.

Фото: ERR

Семеро депутатів не проголосували, ще 12 – були відсутні на засіданні.

Для обрання кандидату в президенти необхідна підтримка двох третин складу Рійгікогу, тобто щонайменше 68 депутатів.

51-річна Юлле Мадізе раніше працювала у Міністерстві юстиції, у Конституційній комісії Рійгікогу, головним контролером у Державній контрольної службі, юридичним радником президента, а з 2015 року обіймала посаду канцлерки юстиції. Наприкінці 2021 року її переобрали на цю посаду на другий термін.

Мадізе висунули кандидатом у президенти 75 депутатів. Відповідні документи передали до Виборчої комісії Республіки представники Партії реформ, "Естонія 200", Isamaa ("Вітчизна"), та соціал-демократів, а також депутати, які не входять до жодної фракції.

Мадізе офіційно вступить на посаду президента 12 жовтня, склавши присягу у парламенті.

Раніше президент Естонії Алар Каріс у своїй промові на параді на честь дня перемоги у визвольній війні 1919 року натякнув, що не балотуватиметься на другий термін.

Тим часом опозиційні Центристська та Консервативна народна партія (EKRE) подали до парламенту законопроєкт, який, у разі його ухвалення, передбачатиме запровадження прямих президентських виборів в країні.