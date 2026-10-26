У Франції молодь оголосила про продовження протестів всупереч новим рішенням в освіті

У Франції молодіжна міжпрофспілкова група закликала до продовження масових протестів, всупереч рішенням уряду на задоволення вимог студентів та школярів.

Про це інформує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Студентська спілка, Профспілка старшокласників та інші молодіжні організації у Франції закликали до продовження "національної мобілізації" після зустрічі з прем'єр-міністром Себастьєном Лекорню та оголошенням заходів щодо вирішення кризи у старших школах. Серед них – поступова заміна програми вступу до вишів Parcoursup, проти якої виступали старшокласники, та створення додаткових місць у вищих навчальних закладах.

"Нам вдається досягти деяких успіхів завдяки "мобілізації", але це все ще крихти. І учні старших класів, і студенти продовжуватимуть "мобілізацію", – сказала речниця Студентської спілки Сабрін Харбах.

Основні протести молодіжні профспілки планують на 5 листопада.

Нагадаємо, французький рух "жовті жилети", який допоміг організувати протести, що сколихнули країну, у суботу закликав до нових демонстрацій 31 жовтня.

Глава МВС Лоран Нуньєс заявив у п’ятницю, що для запобігання повторенню насильства минулого тижня буде задіяно 70 000 поліцейських за підтримки спеціалізованих підрозділів.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції