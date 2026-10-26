Во Франции молодежь объявила о продолжении протестов, несмотря на новые решения в сфере образования

Во Франции молодежная межпрофсоюзная группа призвала к продолжению массовых протестов, несмотря на решение правительства удовлетворить требования студентов и школьников.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда".

Студенческий союз, Профсоюз старшеклассников и другие молодежные организации во Франции призвали к продолжению "национальной мобилизации" после встречи с премьер-министром Себастьеном Лекорню и объявления мер по урегулированию кризиса в старших классах школ. Среди них – постепенная замена системы поступления в вузы Parcoursup, против которой выступали старшеклассники, и создание дополнительных мест в высших учебных заведениях.

"Нам удается добиться некоторых успехов благодаря "мобилизации", но это все еще крохи. И старшеклассники, и студенты будут продолжать "мобилизацию", – сказала пресс-секретарь Студенческого союза Сабрина Харбах.

Основные протесты молодежные профсоюзы планируют на 5 ноября.

Напомним, французское движение "желтые жилеты", которое помогло организовать всколыхнувшие страну протесты, в субботу призвало к новым демонстрациям 31 октября.

Глава МВД Лоран Нуньес заявил в пятницу, что для предотвращения повторения насилия прошлой недели будет задействовано 70 000 полицейских при поддержке специализированных подразделений.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции