"Жовті жилети"  вже закликають до нових протестів 31 жовтня

Французький рух "жовті жилети", який допоміг організувати протести, що сколихнули країну, у суботу закликав до нових демонстрацій 31 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France24.

Організатори закликали до нових мітингів та сидячих протестів біля будівель парламенту та мерій по всій країні, засудивши "авторитарний курс" президента Емманюеля Макрона та закликавши громадян відстоювати "громадянські свободи".

Учасники руху "жовтих жилетів", що переважно базується в сільській місцевості, обурилися та відмовилися підкоритися, коли паризька поліція в останній момент змінила затверджений маршрут організованої профспілками суботньої ходи, перемістивши її на околицю столиці.

Наступної суботи "ми будемо протестувати за свободу протестувати та за всі наші свободи", – заявив журналістам координатор руху "жовтих жилетів" на площі Бастилії в Парижі, яка була початковим пунктом відправлення ходи.

Станом на 13.00 24 жовтня по всій Франції у зв’язку з протестами затримали 135 людей.

Глава МВС Лоран Нуньєс заявив у п’ятницю, що для запобігання повторенню насильства минулого тижня буде задіяно 70 000 поліцейських за підтримки спеціалізованих підрозділів.

Під час наймасштабніших протестів 17 жовтня по країні спостерігалися численні випадки насильства та мародерства. На суботу, 24 жовтня, запланували другу хвилю "національної мобілізації" населення. У деяких містах, зокрема у Марселі, заборонили протести і зупинять на добу громадський транспорт, побоюючись заворушень.

Більше про події у Франції читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції.