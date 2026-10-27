У Марселі відбувся антирасистський протест після стрілянини поблизу Парижа

Увечері, 26 жовтня, сотні людей зібралися у Старому порту Марселя, щоб висловити протест проти расизму після смертельної стрілянини поблизу Парижа.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

За оцінками поліції, натовп налічував 800 осіб, тоді як організатори оцінюють кількість учасників у понад 1000.

Під час демонстрації, організованої антирасистською коаліцією, профспілками та місцевими громадськими організаціями, учасники тримали плакати, що засуджували расову ненависть.

Мітинг відбувся через три дні після того, як у французькому департаменті Івлін сталася стрілянина на вулиці, під час якої одна людина загинула, а четверо осіб отримали поранення.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав стрілянину в передмісті Парижа "терористичним та расистським" нападом.