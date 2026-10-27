В Марселе прошла антирасистская акция протеста после стрельбы недалеко от Парижа

Вечером 26 октября сотни людей собрались в Старом порту Марселя, чтобы выразить протест против расизма после смертоносной стрельбы недалеко от Парижа.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

По оценкам полиции, толпа насчитывала 800 человек, тогда как организаторы оценивают количество участников в более чем 1000.

Во время демонстрации, организованной антирасистской коалицией, профсоюзами и местными общественными организациями, участники держали плакаты, осуждающие расовую ненависть.

Митинг состоялся через три дня после того, как во французском департаменте Ивлин произошла стрельба на улице, в ходе которой один человек погиб, а четверо получили ранения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу в пригороде Парижа "террористическим и расистским" нападением.