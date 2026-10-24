Макрон назвав стрілянину в передмісті Парижа терористичним та расистським актом

Президент Франції Емманюель Макрон назвав стрілянину в передмісті Парижа "терористичним та расистським" нападом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Стрілець вбив одну людину та поранив п’ятьох інших, серед яких – 12-річну дівчинку у місті Трапп.

"Те, що сталося сьогодні, – кажу вам, – є поворотним моментом, адже це перший випадок, коли ми зіткнулися з терористичним актом, спланованим з метою вбивства наших співвітчизників, наших дітей, на підставі кольору їхньої шкіри чи релігії", – заявив Макрон журналістам.

Стрілянина сталася раніше в п’ятницю, коли нападник відкрив вогонь з автоматичної зброї на автозаправній станції, у медичному центрі та на дитячому майданчику в місті Трапп, що на околиці Парижа.

За словами офіційних осіб, було затримано 39-річного підозрюваного, якого назвали Кевіном Т. Прізвище його родини не було оприлюднено, що є звичайною практикою під час таких кримінальних розслідувань у Франції.

Стрілянина сталася в момент особливої напруженості у Франції: після того, як минулої суботи загальнонаціональні протести переросли у насильство, та напередодні чергових демонстрацій, що мають відбутися найближчими вихідними.

Деякі ультраправі політики звинуватили іммігрантів у пограбуваннях та вандалізмі, що сталися 17 жовтня в низці французьких міст.

Макрон заявив, що нападник навмисно вирішив не стріляти в деяких людей через їхній колір шкіри та зовнішність.

Антитерористична прокуратура, відома як PNAT, офіційно розпочала розслідування цієї стрілянини.

PNAT може взяти під свій контроль будь-яке кримінальне розслідування, яке, на його думку, відповідає критеріям тероризму, включаючи насильство, спричинене ультраправими ідеями. Покарання за терористичні злочини є суворішими, а антитерористичні підрозділи мають ширші повноваження щодо проведення розслідувань.

Телеканал BFM повідомив, що поранена дівчина отримала вісім поранень і перебуває у важкому стані.

Мер міста Трапп Алі Рабех, чиї батьки походили з Марокко, назвав стрілянину "расистською" та "ісламофобською".

"Людьми, на яких сьогодні було скоєно напад, так само легко могли бути моя мати, мої брати чи мої невістки", – сказав Рабех.

Рабех закликав до колективного засудження риторики, яка "ідеологічно озброює тих, хто здатний вчиняти такі дії".

Ніколя Дайнвіль, мер сусіднього міста Ла-Вер’єр, заявив, що підозрюваний мав "європейську зовнішність". Рабех зазначив, що двоє жертв були, відповідно, африканського та північноафриканського походження, але не надав деталей щодо походження інших жертв.

Наприкінці вересня у турецькій провінції Маніса щонайменше п’ятеро людей зазнали поранень, коли невідомий відкрив вогонь перед будівлею середньої школи.

1 вересня нідерландська поліція заявила про затримання понад трьох десятків підозрюваних після перестрілки, в результаті якої загинув чоловік, а двоє поліцейських зазнали поранень.