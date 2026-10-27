У Сербії телеканал вибачився за брехню в ефірі за часів Вучича

Журналісти регіонального телеканалу суспільного мовника RTV ("Радіо і телебачення Воєводіни") в ефірі 26 жовтня заявили, що громадський мовник уже багато років надає однобічну інформацію про події в країні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTV.

Заяву оприлюднили після перемоги на виборах блоку "Студентський список" та поразки колишнього багаторічного президента Александара Вучича.

"Деякі співробітники "Радіо і телебачення Воєводіни" заявили, що громадський мовник уже багато років не виконує своїх функцій: мовчить, закриває очі на проблеми, надає однобічну інформацію, висвітлює події безкритично, не ставить правильних або взагалі жодних запитань. Тому вони винні глядачам вибачення", – йдеться у повідомленні.

За словами журналістів, вони виступали за те, щоб працювати вільно, дотримуючись етичних принципів, але ця боротьба не принесла бажаних результатів. Проте вони заявляють, що важливо продовжувати боротьбу за професійну та незалежну журналістику.

Варто зазначити, що саме у місті Нові Сад – адміністративному центрі Воєводіни – на залізничному вокзалі обвалилася бетонна конструкція й загинули 16 людей. Це стало початком багаторічних протестів проти уряду Вучича.

Нагадаємо, у Сербії 26 жовтня розлючений натовп увірвався до будівлі провладного телеканалу Informer. Як повідомляли ЗМІ, одній людині всередині будівлі стало погано, їй викликали швидку допомогу.

Це сталося після того, як на дострокових парламентських виборах у Сербії перемогу здобув "Студентський список", який отримав майже 53% голосів виборців.

Більше про це читайте у статті: Сербія скинула Вучича. Чи розвернеться влада від Росії до Євросоюзу та чого чекати Україні.