В Сербии телеканал извинился за ложь в эфире во времена Вучича

Сербская региональная общественная вещательная компания RTV ("Радио и телевидение Воеводины") в эфире 26 октября признала, что на протяжении многих лет предоставляла одностороннюю информацию о событиях в стране, и заявила, что зрители должны услышать извинения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RTV.

Заявление было обнародовано после победы на выборах блока "Студенческий список" и поражения бывшего многолетнего президента Александара Вучича.

Телеведущий в эфире отметил, что эта общественная медиаорганизация уже много лет не выполняет своих функций.

"Истории замалчивались, на них закрывали глаза, репортажи были односторонними и некритичными. Не задавались правильные вопросы или не задавались вообще. И за это мы должны извиниться перед нашими зрителями. Часть из нас боролась за то, чтобы журналисты и редакторы этой организации работали свободно и в соответствии с этическими принципами. К сожалению, мы не успели вовремя выиграть эту битву", – сказал ведущий.

Он также заявил, что важно продолжать борьбу за профессиональную и независимую журналистику.

Стоит отметить, что именно в городе Нови-Сад – административном центре Воеводины – на железнодорожном вокзале обрушилась бетонная конструкция, в результате чего погибли 16 человек. Это стало началом многолетних протестов против Вучича.

Напомним, в Сербии 26 октября разъяренная толпа ворвалась в здание проправительственного телеканала Informer. Как сообщали СМИ, одному человеку внутри здания стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

Это произошло после того, как на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал "Студенческий список", набравший почти 53% голосов избирателей.

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