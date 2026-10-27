FT: син Трампа провів два дні на полюванні в Монголії з наближеним до Кремля магнатом

Старший син американського президента Дональда Трампа – Дональд Трамп-молодший – наприкінці серпня вирушив на полювання до Монголії, де міг провести кілька днів у таборі з кремлівським олігархом Умаром Кремльовим.

Про це повідомляє газета Financial Times, яка встановила обставини поїздки на основі свідчень місцевих гідів і посадовців, даних про авіаперельоти, публікацій у соцмережах та відкритих документів, передає "Європейська правда".

Зустріч відбулася наприкінці серпня. Зазначається, що Кремльов прилетів до столиці Монголії Улан-Батора чартерним літаком із Казахстану, після чого вирушив до мисливського табору Трампа-молодшого в західній частині країни.

Разом із Кремльовим подорожував російський бізнесмен Артур Мартіросов, партнер венчурного фонду "Восход", який перебуває під санкціями США. За даними видання, Трамп-молодший і Кремльов провели разом два дні, після чого росіянин повернувся до Улан-Батора.

Один із місцевих учасників поїздки розповів, що Трамп-молодший і Кремльов обережно ставилися до того, щоб їх фотографували разом під час перебування в таборі.

Речник Трампа-молодшого заявив, що між чоловіками склалися особисті дружні стосунки завдяки спільному захопленню полюванням, риболовлею та відпочинком на природі. За його словами, їх познайомив спільний знайомий із мисливського середовища, а ділових відносин між ними немає.

"Дон чітко дав зрозуміти, що з Умаром у нього особисті дружні стосунки, а не ділові. Їхня дружба значною мірою ґрунтується на спільній пристрасті до полювання, риболовлі та відпочинку на природі. Нікого не має дивувати, що вони разом ходили на полювання на початку цього року", – зазначив речник.

Водночас експерти з контррозвідки застерігають, що контакти членів родини президента США з людьми, які мають зв’язки з російською владою, можуть створювати ризики для національної безпеки.

"Насправді не має значення, чи мають люди найчистіші наміри. Як тільки російські служби безпеки та розвідки з’ясують, що хтось має стосунки з особою високого рівня, вони спробують використати це як зброю", – сказав Голден Тріплетт, який під час першого терміну Трампа обіймав посаду директора контррозвідки в Раді національної безпеки США.

Під час перебування в Монголії Трамп-молодший також полював на рідкісного алтайського аргалі – дикого барана, який перебуває під загрозою зникнення, – та зустрівся з президентом Монголії Ухнаагіном Хурелсухом.

43-річний Кремльов є президентом Міжнародної боксерської асоціації – організації зі штаб-квартирою у Лозанні, яка контролює проведення міжнародних змагань та встановлює правила і стандарти у цьому виді спорту. До цього, починаючи з 2017 року, він очолював Федерацію боксу Росії.

На початку жовтня Кремльов заявив, що син президента США Дональда Трампа повернув йому гроші, які росіянин витратив на післявесільні урочистості, організовані ним як подарунок.

Раніше генпрокурор США Тодд Бланш дав зрозуміти, що не збирається проводити розслідування щодо весільних святкувань Дональда Трампа-молодшого, які частково профінансував Кремльов.

Члени сім’ї президента Дональда Трампа категорично заперечували, що знайомі з Кремльовим, тоді як демократи на Капітолійському пагорбі пообіцяли провести розслідування.