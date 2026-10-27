FT: сын Трампа провёл два дня на охоте в Монголии с близким к Кремлю магнатом

Старший сын американского президента Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший – в конце августа отправился на охоту в Монголию, где, возможно, провел несколько дней в лагере вместе с кремлевским олигархом Умаром Кремлевым.

Об этом сообщает газета Financial Times, которая установила обстоятельства поездки на основе показаний местных гидов и чиновников, данных об авиаперелетах, публикаций в соцсетях и открытых документов, передает "Европейская правда".

Встреча состоялась в конце августа. Отмечается, что Кремлёв прилетел в столицу Монголии Улан-Батор чартерным самолётом из Казахстана, после чего отправился в охотничий лагерь Трампа-младшего в западной части страны.

Вместе с Кремлёвым путешествовал российский бизнесмен Артур Мартиросов, партнер венчурного фонда "Восход", который находится под санкциями США. По данным издания, Трамп-младший и Кремлёв провели вместе два дня, после чего россиянин вернулся в Улан-Батор.

Один из местных участников поездки рассказал, что Трамп-младший и Кремлёв осторожно относились к тому, чтобы их сфотографировали вместе во время пребывания в лагере.

Пресс-секретарь Трампа-младшего заявил, что между мужчинами сложились личные дружеские отношения благодаря общему увлечению охотой, рыбалкой и отдыхом на природе. По его словам, их познакомил общий знакомый из охотничьей среды, а деловых отношений между ними нет.

"Дон четко дал понять, что с Умаром у него личные дружеские отношения, а не деловые. Их дружба в значительной степени основана на общей страсти к охоте, рыбалке и отдыху на природе. Никого не должно удивлять, что они вместе ходили на охоту в начале этого года", – отметил пресс-секретарь.

В то же время эксперты по контрразведке предупреждают, что контакты членов семьи президента США с людьми, имеющими связи с российскими властями, могут создавать риски для национальной безопасности.

"На самом деле не имеет значения, имеют ли люди самые чистые намерения. Как только российские службы безопасности и разведки выяснят, что кто-то поддерживает отношения с высокопоставленным лицом, они попытаются использовать это в качестве оружия", – сказал Голден Триплетт, который во время первого срока Трампа занимал должность директора контрразведки в Совете национальной безопасности США.

Во время пребывания в Монголии Трамп-младший также охотился на редкого алтайского аргали – дикого барана, находящегося под угрозой исчезновения, – и встретился с президентом Монголии Ухнаагином Хурелсухом.

43-летний Кремлёв является президентом Международной боксёрской ассоциации – организации со штаб-квартирой в Лозанне, которая контролирует проведение международных соревнований и устанавливает правила и стандарты в этом виде спорта. До этого, начиная с 2017 года, он возглавлял Федерацию бокса России.

В начале октября Кремлёв заявил, что сын президента США Дональда Трампа вернул ему деньги, которые россиянин потратил на послесвадебные торжества, организованные им в качестве подарка.

Ранее генеральный прокурор США Тодд Бланш дал понять, что не собирается проводить расследование в отношении свадебных торжеств Дональда Трампа-младшего, которые частично профинансировал Кремлёв.

Члены семьи президента Дональда Трампа категорически отрицали, что знакомы с Кремлёвым, в то время как демократы на Капитолийском холме пообещали провести расследование.