Російський магнат стверджує, що Трамп-молодший повернув йому кошти за весільні святкування

Російський магнат Умар Кремльов заявив, що син президента США Дональда Трампа повернув йому гроші, які росіянин витратив на післявесільні урочистості, організовані ним як подарунок.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

До недавнього часу Кремльов був маловідомим за межами боксерських кіл і відносно вузького кола російських бізнесменів та політичних діячів.

Ситуація різко змінилася після того, як стало відомо, що він є другом родини Трампа і саме він оплатив два вечори святкувань на Багамах після травневого весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Трамп.

Пара провела приватну весільну церемонію у травні, а наступними вихідними влаштувала святкування на Багамах, витрати на яке покрив Кремльов.

"Він (Дональд-Трамп молодший) повернув гроші, але я не зрозумів чому, тому що не вважаю це якимось особливим подарунком", – сказав Кремльов журналістам у Стамбулі у вівторок.

Він також зазначив, що не був присутній на самому весіллі, але приєднався до інших святкувань разом із спільними друзями.

Цей випадок призвів до закликів ретельніше перевірити зв’язки родини Трампа з російським бізнесменом. У вересні Трамп заявив, що його син поверне Кремльову гроші, та применшив значення цієї історії.

43-річний Кремльов є президентом Міжнародної боксерської асоціації – організації зі штаб-квартирою у Лозанні, яка контролює проведення міжнародних змагань та встановлює правила і стандарти у цьому виді спорту. До цього, починаючи з 2017 року, він очолював Федерацію боксу Росії.

Деякі джерела називають Кремльова олігархом. Водночас він не зовсім відповідає традиційному визначенню цього поняття. Його бізнес-інтереси охоплюють кілька сфер, зокрема лотереї та ставки.

Відомо, що Кремльов має зв’язки з людьми, наближеними до Кремля, однак він не входить до найближчого оточення правителя Росії Владіміра Путіна.

Раніше генпрокурор США Тодд Бланш дав зрозуміти, що не збирається проводити розслідування щодо весільних святкувань Дональда Трампа-молодшого, які частково профінансував Кремльов.

Члени сім’ї президента Дональда Трампа категорично заперечували, що знайомі з Кремльовим, тоді як демократи на Капітолійському пагорбі пообіцяли провести розслідування.