В Конгресі розслідуватимуть фінансування весілля сина Трампа олігархом з РФ

Демократи в Конгресі США ініціювали розслідування у зв’язку з появою даних про фінансування весільних урочистостей Дональда Трампа-молодшого російським олігархом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цей крок демократів став наслідком статті ProPublica, в якій йшлося про те, що заможний російський бізнесмен і президент Міжнародної асоціації боксу Умар Кремльов оплатив весільні урочистості сина американського президента на Багамах у травні.

Зазначалось, що Кремльов міг дати на фінансування весілля Трампа-молодшого сотні тисяч доларів.

У публікації також йшлося, що олігарх має тісні зв’язки з російським урядом.

"Чому російський олігарх і друг Владіміра Путіна фінансово підтримує сина президента? Чого Умар Кремльов очікує натомість за фінансування цього триденного весілля на Багамах?" – зазначив конгресмен Роберт Гарсія.

Гарсія є старшим членом Комітету з нагляду та урядової реформи Палати представників від Демократичної партії і, як очікується, очолить цей комітет, якщо демократи здобудуть більшість у нижній палаті Конгресу під час проміжних виборів у листопаді.

Син президента США від коментарів відмовився, а його дружина Беттіна у понеділок у дописі в Instagram зазначила, що Кремльов був другом, який зробив "надзвичайно щедрий весільний подарунок", підкресливши, що той оплатив дві вечірки після весілля, а не саме весілля.

Сам Трамп, який не був присутній на весіллі свого сина, заявив, що не знає Кремльова і що скандал навколо весілля – це "не така вже й велика справа".

Гарсія та інші провідні демократи в Палаті представників уже готуються до розслідувань щодо Трампа, його родини та етичних питань, які виникли з початку другого терміну президента в січні 2025 року.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер із Нью-Йорка у вівторок назвав організацію весілля "такою корумпованою, такою продажною, такою небезпечною для нашої національної безпеки".

"Ви маєте справу з російським олігархом, а не просто з кузеном, який дарує вам подарунок... іноді весільний подарунок є хабарем від іноземного автократа", – підкреслив він.

У цьому контексті також варто зазначити, що Сенат Конгресу США 7 серпня 86 голосами "за" схвалив проєкт щодо санкцій проти РФ, співавторами якого є покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль.

14 вересня проєкт пройшов погодження у регламентному комітеті Палати представників, а після цього документ пройшов ще одне процедурне погодження у Палаті представників, що дозволяє вже у середу винести його на голосування у залі.