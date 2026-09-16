Генпрокурор США Тодд Бланш дав зрозуміти, що не збирається проводити розслідування щодо весільних святкувань Дональда Трампа-молодшого, які частково профінансував російський олігарх Умар Кремльов.

Заяву американського посадовця наводить ABC News, повідомляє "Європейська правда".

Син американського президента та його дружина Беттіна одружилися в Палм-Біч, а потім наприкінці травня вирушили на весільну вечірку на приватний острів на Багамах, і Кремльов оплатив значну частину витрат на заходи, що відбулися пізніше того ж вікенду.

"Президент (Дональд Трамп – Ред.) не знає, хто ця людина. Гадаю, інші члени родини теж не знають, хто він такий… Коли ви запитуєте, чи проводжу я розслідування – що саме я маю розслідувати?" – заявив Бланш.

Молодята визнали, що Кремльов зробив їм "надзвичайно щедрий" весільний подарунок. Незрозуміло, чому він оплатив частину витрат на весільне свято Трампа-молодшого.

"Син президента сказав, що той – його дуже близький друг і що він прийняв подарунок у вихідні, коли відбувалося його весілля. А коли ви кажете, що ця людина – друг Путіна, я навіть не знаю, чи це правда, чи ні", – додав генпрокурор.

Члени сім’ї президента Дональда Трампа категорично заперечували, що знайомі з Кремльовим, тоді як демократи на Капітолійському пагорбі пообіцяли провести розслідування.

У цьому контексті також варто зазначити, що Сенат Конгресу США 7 серпня 86 голосами "за" схвалив проєкт щодо санкцій проти РФ, співавторами якого є покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль.

14 вересня проєкт пройшов погодження у регламентному комітеті Палати представників, а після цього документ пройшов ще одне процедурне погодження у Палаті представників, що дозволяє вже у середу винести його на голосування у залі.