У Франції наполягають, що навчання після протестів має відновитися з понеділка

Міністр вищої освіти Франції Філіпп Батіст заявив, що школярі та студенти мають повернутися до навчання з понеділка, 2 листопада, на тлі заяви профспілок про продовження протестів.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".

Навчання може відбуватися паралельно з переговорами уряду з представниками протестувальників, вважає міністр освіти.

"Ми дійсно маємо право на демонстрації, право не погоджуватися, але я вважаю, що існує право на навчання. Воно має відновитися в понеділок, а обговорення з профспілковими організаціями, а також з організаціями, що представляють студентів та учнів середніх шкіл мають тривати. Є учні старших класів, які прийшли до університету кілька місяців тому, вони мали чотири тижні занять, і все зупинилося: це неприпустимо", – сказав Батіст.

У понеділок уряд оголосив про кілька заходів, покликаних припинити протести ліцеїстів, зокрема про створення 15 тисяч додаткових місць у закладах освіти, переважно в регіоні Іль-де-Франс. А ще – зміни у системі вступу до університетів Parcoursup, проти якої виступали старшокласники.

Нагадаємо, всупереч новим рішенням у сфері освіти Франції, молодіжна міжпрофспілкова група закликала до продовження масових протестів.

А на суботу, 31 жовтня, організатори руху "жовті жилети" закликали до нових демонстрацій.

Більше про це читайте у статті: Школярі, "жовті жилети", ультраліві. Хто стоїть за масовими протестами у Франції