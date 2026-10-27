Во Франции настаивают на том, что занятия после протестов должны возобновиться с понедельника

Министр высшего образования Франции Филипп Батист заявил, что школьники и студенты должны вернуться к занятиям с понедельника, 2 ноября, на фоне заявления профсоюзов о продолжении протестов.

Об этом сообщает Le Figaro, передает "Европейская правда".

Обучение может проходить параллельно с переговорами правительства с представителями протестующих, считает министр образования.

"У нас действительно есть право на демонстрации, право не соглашаться, но я считаю, что существует право на обучение. Оно должно возобновиться в понедельник, а обсуждения с профсоюзными организациями, а также с организациями, представляющими студентов и учащихся средних школ, должны продолжаться. Есть учащиеся старших классов, которые поступили в университет несколько месяцев назад, у них было четыре недели занятий, и все остановилось: это недопустимо", – сказал Батист.

В понедельник правительство объявило о ряде мер, призванных положить конец протестам лицеистов, в частности о создании 15 тысяч дополнительных мест в учебных заведениях, преимущественно в регионе Иль-де-Франс. А также – об изменениях в системе поступления в университеты Parcoursup, против которой выступали старшеклассники.

Напомним, вопреки новым решениям в сфере образования Франции, молодежная межпрофсоюзная группа призвала к продолжению массовых протестов.

А на субботу, 31 октября, организаторы движения "желтых жилетов" призвали к новым демонстрациям.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции