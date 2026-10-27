Трамп пропонує по 1 млн доларів американцям, які викриють фальсифікацію на виборах

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація виплатить 1 мільйон доларів кожному, хто повідомить про фальсифікацію результатів голосування на виборах у Сполучених Штатах, якщо повідомлення призведе до арешту або засудження.

Про це пише USA Today, інформує "Європейська правда".

Трамп не уточнив, чи планує він використовувати державні кошти, чи власні ресурси для виплати винагород. Також, за його словами, йдеться як про майбутні проміжні вибори до Конгресу, так і випадки під час минулих президентських виборів.

"Я також збираюся призначити премію чи винагороду в розмірі 1 мільйона доларів – як би ви це не називали – кожному, хто повідомить про фальсифікацію на виборах, що призведе до арешту та засудження когось", – сказав Трамп журналістам.

Трамп давно відомий своїми безпідставними заявами про фальсифікації під час голосування, особливо щодо голосування поштою, вважає видання. Також Дональд Трамп даремно намагався оскаржити свою поразку на виборах 2020 року, поширюючи безпідставні заяви про фальсифікації, які були відхилені судом.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що виплатить кожному дорослому американцю "дивіденди Трампа" у розмірі 5 тисяч доларів, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді.

Нагадаємо, рейтинг схвалення Трампа впав до рекордно низького рівня незадовго до проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада. Наразі цей показник становить 31%.