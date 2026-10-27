Трамп предлагает по 1 млн долларов американцам, которые раскроют фальсификации на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация выплатит 1 миллион долларов каждому, кто сообщит о фальсификации результатов голосования на выборах в Соединенных Штатах, если это сообщение приведет к аресту или осуждению.

Об этом пишет USA Today, сообщает "Европейская правда".

Трамп не уточнил, планирует ли он использовать государственные средства или собственные ресурсы для выплаты вознаграждений. Также, по его словам, речь идет как о предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, так и о случаях во время прошлых президентских выборов.

"Я также собираюсь назначить премию или вознаграждение в размере 1 миллиона долларов – как бы вы это ни называли – каждому, кто сообщит о фальсификации на выборах, что приведет к аресту и осуждению кого-либо", – сказал Трамп журналистам.

Трамп давно известен своими безосновательными заявлениями о фальсификациях во время голосования, особенно в отношении голосования по почте, считает издание. Также Дональд Трамп тщетно пытался оспорить свое поражение на выборах 2020 года, распространяя безосновательные заявления о фальсификациях, которые были отклонены судом.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что выплатит каждому взрослому американцу "дивиденды Трампа" в размере 5 тысяч долларов, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

Напомним, рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низкого уровня незадолго до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. В настоящее время этот показатель составляет 31%.