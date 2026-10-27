Зеленський розповів, що лідери Фінляндії та Норвегії сказали Путіну під час розмови

Президент Володимир Зеленський розповів про свою розмову з лідерами Фінляндії та Норвегії – Александром Стуббом та Йонансом Гаром Стьоре – після їхнього контакту з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.

Також, за словами українського президента, у розмові вони обговорили підготовку тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія, яка запланована на листопад на рівні команд.

"Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із Росією, мають особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях. Обговорили також і різні формати нашої взаємодії з партнерами в Європі, які можуть бути корисними для подальшої підтримки дипломатії, нашого захисту та спільної безпеки", – поділився Зеленський.

Він подякував Стуббу та Стьоре "за детальний бриф і цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль".

Як відомо, цього дня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що скептично ставиться до такої ініціативи лідерів Фінляндії та Норвегії.