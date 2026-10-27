Зеленский рассказал, что лидеры Финляндии и Норвегии сказали Путину в ходе беседы

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей беседе с лидерами Финляндии и Норвегии – Александром Стуббом и Йонансом Гаром Стёре – после их встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Кроме того, по словам украинского президента, в ходе беседы они обсудили подготовку трехсторонней встречи Украина-США-Россия, запланированной на ноябрь на уровне команд.

"Финляндия и Норвегия, как страны, граничащие с Россией, особенно заинтересованы в правильных и надежных решениях в сфере безопасности. Обсудили также различные форматы нашего взаимодействия с партнерами в Европе, которые могут быть полезны для дальнейшей поддержки дипломатии, нашей обороны и общей безопасности", – поделился Зеленский.

Он поблагодарил Стубба и Стёре "за подробный брифинг и эту активность в поддержку нашей дипломатии и совместных с всеми партнерами мирных усилий".

Как известно, в этот день президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что скептически относится к такой инициативе лидеров Финляндии и Норвегии.