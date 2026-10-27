Польща та Британія підписали трирічний план співпраці у сфері оборони

Польща та Велика Британія підписали трирічний план співпраці у сфері оборони, який включає протидію дронам та навчання військових.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Польщі.

Угоду про співпрацю у сфері оборони підписали міністри оборони Польщі та Великої Британії Владислав Косіняк-Камиш та Вес Стрітінг у вівторок, 27 жовтня, у Варшаві. Серед головних тем, які обговорили на зустрічі, були питання адаптації збройних сил до гібридних загроз, посилення східного флангу НАТО сучасними засобами, а також зміцнення промислових зв’язків.

"Цей план співпраці демонструє нашу спільну відданість справі. Найважливіші питання, над якими ми працюємо, – це нові технології, штучний інтелект, дрони, засоби протидії дронам, але й класичні навчання військових", – сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Також міністри Великої Британії та Польщі обговорили підтримку України.

Зазначається, що підписаний документ визначає стратегічні напрямки взаємодії збройних сил обох країн до кінця десятиліття.

Цей план є наслідком договору про оборонне партнерство, який Польща і Велика Британія підписали у травні 2026 року.

Нагадаємо, Міністерство оборони Польщі підписало контракт на будівництво сервісно-виробничого центру британських зенітних ракет CAMM-ER.