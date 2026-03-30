Польща підписала контракт про виробництво британських ракет ППО

Міністерство оборони Польщі підписало контракт на будівництво сервісно-виробничого центру британських зенітних ракет CAMM-ER.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Центр відкриють у місті Зельонка. Нове підприємство дозволить виробляти, збирати та постачати зенітні ракети CAMM-ER для польської армії. Крім того, комплекс включатиме виробничо-складський корпус, склади із захисними стінами, під'їзні шляхи та допоміжну інфраструктуру.

Також буде побудовано виробничий цех для оптимізації виробничих та логістичних процесів, пов'язаних з командними кабінами для систем протиповітряної оборони.

Це перша інвестиція такого типу, яка дозволить Польщі повноцінно вироблять ці ракети на своїй території.

Виготовлені в Зельонці ракети CAMM-ER стануть частиною польської комплексної програми протиповітряної оборони Narew.

