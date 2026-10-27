Польша и Великобритания подписали трехлетний план сотрудничества в сфере обороны, который включает противодействие дронам и обучение военных.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши.

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны подписали министры обороны Польши и Великобритании Владислав Косиняк-Камыш и Уэс Стритинг во вторник, 27 октября, в Варшаве. Среди главных тем, обсужденных на встрече, были вопросы адаптации вооруженных сил к гибридным угрозам, укрепление восточного фланга НАТО современными средствами, а также укрепление промышленных связей.

"Этот план сотрудничества демонстрирует нашу общую приверженность делу. Важнейшие вопросы, над которыми мы работаем, – это новые технологии, искусственный интеллект, дроны, средства противодействия дронам, а также классические военные учения", – сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Также министры Великобритании и Польши обсудили поддержку Украины.

Отмечается, что подписанный документ определяет стратегические направления взаимодействия вооруженных сил обеих стран до конца десятилетия.

Этот план является следствием договора об оборонном партнерстве, который Польша и Великобритания подписали в мае 2026 года.

Напомним, Министерство обороны Польши подписало контракт на строительство сервисно-производственного центра британских зенитных ракет CAMM-ER.