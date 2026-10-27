У Празі горів будинок власника збройового концерну STV, що виробляє снаряди для України

Чеські експерти-криміналісти розслідують нічну пожежу в приватному будинку в районі Праги Кунратице, що належить власнику збройового концерну STV Мартіну Дрді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Пожежа спалахнула приблизно за пів години до півночі, коли сусіди помітили полум’я біля входу в будинок.

фото Novinky

Будинок, згідно з кадастровими даними, належить мільярдерові та власнику збройового концерну STV Мартіну Дрді.

"Ми направили до Кунратице одну пожежну бригаду, яка за допомогою струменя води під високим тиском загасила вогонь на площі 1×1 метр. Викликаний на місце події слідчий оцінив суму збитків у 200 тисяч крон", – повідомив речник пожежної служби Мірослав Резач.

Пожежа почалася поруч із гаражем, біля входу в будинок. Вогонь також поширився на утеплювач та каркас будинку, тому пожежникам довелося демонтувати його в цьому місці та перевірити все за допомогою тепловізора. Після цього на місце події було викликано поліцію.

"Експерти-криміналісти наразі розслідують усі обставини та причини пожежі у співпраці зі слідчими пожежної служби", – повідомив речник поліції Річард Грдіна.

За наявною інформацією, криміналісти поки що не виключають жодної з можливих версій, а саме: технічної несправності, недбалості або умисного підпалу.

STV Group – чеський виробник боєприпасів та військової техніки – є одним із ключових постачальників озброєння для України на тлі повномасштабної війни з Росією.

У середині жовтня британська газета The Financial Times повідомила, що, за даними джерел із п’яти різних європейських розвідувальних служб, керівництво збройових компаній може стати мішенню російських агентів.

Директор чеської BIS Міхал Куделка також попередив про зростання ризику російських атак. За словами керівника BIS, у найближчі місяці Росія може розпочати більш ризиковані та серйозні операції в Чехії або інших демократичних країнах.