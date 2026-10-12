Спецслужби Чехії: Росія удосконалює диверсії проти країн Європи

Директор чеської Інформаційної служби безпеки BIS генерал-лейтенант Міхал Куделка вказав, що Росія удосконалює диверсії проти країн Європи і в майбутньому ці атаки можуть посилитись.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Куделка заявив на конференції в нижній палаті парламенту Чехії, його цитує "Укрінформ".

За словами директора чеської спецслужби, зараз подібні диверсії здійснюють вже не примітивні виконавці, а підготовлені нападники з конкретними цілями та планами.

"У Росії справи в Україні йдуть погано, і російські посадовці, очевидно, вирішили обрати тактику, яку ми можемо назвати ескалацією заради деескалації", – заявив Куделка.

Він послався на дуже важливу інформацію, яка надходить останніми тижнями та свідчить про те, що Росія може вдатися до більш небезпечних і серйозних дій уже "протягом найближчих місяців, а не років".

Ідеться про ризики, які можуть включати диверсійні атаки на об’єкти військової промисловості в країнах НАТО, що виробляють озброєння для України, удари безпілотниками або ракетами по об’єктах на території держав, які підтримують Україну, або навіть обмежену військову операцію проти однієї з країн НАТО.

"Сьогодні однією з найсерйозніших загроз є російські диверсійні операції проти деяких європейських країн, які підтримують Україну. Ця тенденція погіршується, і це очевидно", – констатував очільник контррозвідки.

Спочатку, розповів він, йшлося про так званих агентів, завербованих через Telegram, які підпалювали склади або спричиняли пожежі, намагаючись створити хаос і дестабілізувати ситуацію. Однак згодом з’явилися інші випадки, за якими стоять уже не примітивні виконавці, а підготовлені нападники, що мають конкретні цілі та плани.

Куделка додав, що недружні дії спостерігаються як з боку Росії, так і її партнерів, з боку країн "осі зла", до яких він відніс, окрім Росії, також Китай, Іран і Північну Корею.

"Ці країни об’єднують не дружба, не спільна ідеологія і не історичні зв’язки, а спільний противник – ми, демократичні країни світу, від Сполучених Штатів Америки до Тайваню та Ізраїлю", – заявив очільник BIS.

Він підкреслив, що Росія веде гібридну війну не лише проти Чехії, а й "проти цілої демократичної Європи".

"І росіяни використовують для цієї гібридної війни все, що можуть, або все, що інші самі дозволили", – додав Куделка.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує "безліч гібридних операцій" проти європейських країн.

Нагадаємо, глава польської дипломатії Радослав Сікорський звернув увагу на зростаючий масштаб російських гібридних дій, спрямованих проти європейських держав, і зазначив, що НАТО має бути готовим до появи жертв.