FT: Росія посилює спроби замахів на керівників оборонних компаній Європи

Європейські розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній в Європі про те, що Росія активізувала спроби замахів на їхні життя.

Про це стало відомо газеті Financial Times від представників п'яти різних європейських розвідувальних служб, передає "Європейська правда".

За даними західних розвідок, ​​Кремль віддав наказ розширити диверсійні та гібридні операції в Європі, прагнучи в найближчі місяці суттєво послабити підтримку Києва. Вбивства європейських цивільних осіб – які колись вважалися табу навіть для російських спецслужб – стають дедалі важливішою частиною цих планів, повідомили FT представники розвідок.

Згідно з попередженням, керівники та інші високопоставлені співробітники оборонних компаній стали мішенями для агентів Кремля. Під загрозою також перебувають керівники менших компаній, особливо тих, що займаються виробництвом дронів або їхніх компонентів.

Федеральна служба захисту конституції Німеччини (BfV) значно посилила роботу з працівниками та керівництвом німецьких оборонних компаній, зокрема рекомендуючи залучення приватних команд особистої охорони, повідомив представник BfV.

"Росія займається цілеспрямованим плануванням актів насильства проти окремих осіб з боку державних або контрольованих державою суб’єктів", – попередив у понеділок німецьких законодавців голова BfV Сінан Селен.

"Ми спостерігаємо подальший розвиток цих дій у плані цілей, методів та залучених суб’єктів, зокрема використання структур організованої злочинності", – додав посадовець.

Кілька керівників оборонних компаній повідомили FT, що за конкретними рекомендаціями урядових служб безпеки вони посилили заходи з особистої охорони протягом останніх шести місяців. Інші зазначили, що вдаються до таких заходів лише під час поїздок за межі своєї країни.

Відповідальність за такі змови здебільшого покладається на Головне управління Генерального штабу Збройних сил РФ.

За словами джерел у розвідці, російські офіцери все частіше співпрацюють з організованими злочинними угрупованнями, використовуючи транскордонні мережі агентів та розподіляючи розвідку, логістику, планування й виконання між різними осередками або особами, замість того щоб покладатися на "одноразових" агентів, завербованих в інтернеті за гроші.

У деяких випадках активні змови вже було виявлено та зупинено. В інших випадках спостерігалася підозріла діяльність – зокрема стеження за повсякденним життям окремих осіб як вдома, так і на роботі. Представники служб безпеки наголосили, що ключовою частиною російського підходу є те, що спроби вбивства навіть не обов’язково мають бути здійснені, аби кампанія мала бажаний ефект.

"Головна мета з російської точки зору все ще є психологічною. Вже сам факт того, що люди відчувають, ніби можуть стати мішенню, дає бажаний ефект. Вони хочуть, щоб люди двічі подумали, перш ніж вести бізнес з Україною", – зазначив один із представників розвідки.

Керівники найбільших європейських збройових компаній перебувають у стані підвищеної готовності з початку 2024 року, коли розвідка США та Німеччини викрила спробу російського замаху на Арміна Паппергера, генерального директора німецької компанії Rheinmetall.

У січні 2025 року в НАТО офіційно підтвердили, що Росія мала намір вбити генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера.

На початку серпня у Швеції затримали пару росіян після того, як вони отаборились поруч із нерухомістю, де проживала особа, що має особисту охорону – з’ясувалося, що цією особою є генеральний директор оборонної компанії Saab Мікаель Йоханссон.