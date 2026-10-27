В Праге горел дом владельца оружейного концерна STV, производящего боеприпасы для Украины

Чешские эксперты-криминалисты расследуют ночной пожар в частном доме в пражском районе Кунратице, принадлежащем владельцу оружейного концерна STV Мартину Дрди.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Пожар вспыхнул примерно за полчаса до полуночи, когда соседи заметили пламя у входа в дом.

Дом, согласно кадастровым данным, принадлежит миллиардеру и владельцу оружейного концерна STV Мартину Дрди.

"Мы направили в Кунратице одну пожарную бригаду, которая с помощью струи воды под высоким давлением потушила огонь на площади 1×1 метр. Вызванный на место происшествия следователь оценил сумму ущерба в 200 тысяч крон", – сообщил представитель пожарной службы Мирослав Резач.

Пожар начался рядом с гаражом, у входа в дом. Огонь также распространился на утеплитель и каркас дома, поэтому пожарным пришлось демонтировать его в этом месте и проверить всё с помощью тепловизора. После этого на место происшествия была вызвана полиция.

"Эксперты-криминалисты в настоящее время расследуют все обстоятельства и причины пожара в сотрудничестве со следователями пожарной службы", – сообщил пресс-секретарь полиции Ричард Грдина.

По имеющейся информации, криминалисты пока не исключают ни одну из возможных версий, а именно: техническую неисправность, халатность или умышленный поджог.

STV Group – чешский производитель боеприпасов и военной техники – является одним из ключевых поставщиков вооружения для Украины на фоне полномасштабной войны с Россией.

В середине октября британская газета The Financial Times сообщила, что, по данным источников из пяти различных европейских разведывательных служб, руководство оружейных компаний может стать мишенью российских агентов.

Директор чешской BIS Михал Куделка также предупредил о росте риска российских атак. По словам руководителя BIS, в ближайшие месяцы Россия может начать более рискованные и серьёзные операции в Чехии или других демократических странах.