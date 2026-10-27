Норвегія видала Україні банкіра, якого підозрюють у крадіжці 1 млн грн з рахунків клієнтів

В Україну екстрадували з Норвегії колишнього працівника банку, якого підозрюють у заволодінні коштами клієнтів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора та "Українську правду".

За джерелами УП, йдеться про Володимира Будзінського, колишнього керівника відділення "Приватбанку" в селищі Гусятин Тернопільської області.

У липні 2021 року чоловік виїхав за кордон і згодом був оголошений у державний та міжнародний розшук.

За даними слідства, протягом 2017–2021 років він систематично привласнював кошти жителів Тернопільщини та громадської організації, використовуючи несанкціонований доступ до банківських карток і рахунків, а також зловживаючи довірою потерпілих. Загальна сума збитків перевищує 1 млн грн.

Завдяки співпраці українських правоохоронців із компетентними органами Норвегії підозрюваного затримали та видали Україні. Судовий розгляд його справи уже розпочався.

Нагадаємо, підозрюваного затримали у Норвегії у травні 2026 року. Він перебував у міжнародному розшуку з вересня 2025 року.

Також у Німеччині 57-річній підприємиці з громадянством ФРН та України, яка вже понад пів року перебуває під арештом, висунули звинувачення у шпигунстві на Росію.