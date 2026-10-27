Норвегия выдала Украине банкира, подозреваемого в хищении 1 млн грн со счетов клиентов

В Украину экстрадировали из Норвегии бывшего сотрудника банка, которого подозревают в хищении средств клиентов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора и "Украинскую правду".

По данным источников УП, речь идет о Владимире Будзинском, бывшем руководителе отделения "Приватбанка" в поселке Гусятин Тернопольской области.

В июле 2021 года мужчина выехал за границу и впоследствии был объявлен в государственный и международный розыск.

По данным следствия, в течение 2017–2021 годов он систематически присваивал средства жителей Тернопольской области и общественной организации, используя несанкционированный доступ к банковским картам и счетам, а также злоупотребляя доверием потерпевших. Общая сумма ущерба превышает 1 млн грн.

Благодаря сотрудничеству украинских правоохранителей с компетентными органами Норвегии подозреваемый был задержан и выдан Украине. Судебное рассмотрение его дела уже началось.

Напомним, подозреваемого задержали в Норвегии в мае 2026 года. Он находился в международном розыске с сентября 2025 года.

Также в Германии 57-летней предпринимательнице с гражданством ФРГ и Украины, которая уже более полугода находится под арестом, предъявили обвинение в шпионаже в пользу России.