У Німеччині підприємицю-громадянку України звинуватили у шпигунстві на РФ

У Німеччині 57-річній підприємиці з громадянством ФРН та України, яка вже понад пів року перебуває під арештом, висунули звинувачення у шпигунстві на Росію.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про висунення звинувачень підприємиці з Берліна за шпигунську діяльність в інтересах Росії.

Про 57-річну Ілону В. повідомляють, що вона має громадянство України та Німеччини.

У звинуваченні йдеться, що вона, використовуючи свої зв’язки у політичних та військових колах, допомагала співробітнику російської розвідки добувати інформацію про оборонну політику Німеччини.

Жінку затримали ще 21 січня, відтоді вона залишається під вартою. Після того Німеччина вислала співробітника посольства РФ зі звинуваченням у шпигунстві. Посольство РФ назвало звинувачення "провокацією".

На початку серпня у Німеччині заарештували 33-річного українця за підозрою у шпигунстві за оборонним підприємством.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині схвалили реформу розвідувальних служб, за якою вони отримають ширші повноваження.