ЗМІ: у Норвегії затримали українського банкіра, розшукуваного Інтерполом

У Норвегії затримали керівника українського банку, який перебував у міжнародному розшуку з вересня 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило норвезьке видання VG.

45-річний чоловік, чийого імені не називають, був затриманий під час прибуття до Крістіансанна на данському поромі. Затримання відбулося на пристані.

"Він підтвердив свою особу, надавши ім’я та фотографію. Його затримали на підставі міжнародного розшуку через Інтерпол. Зараз про затримання повідомляють українським органам влади", – повідомив виданню представник поліції Хеллек Руе з поліцейського округу Агдер.

У неділю в другій половині дня українець був поміщений під варту в окружному суді Агдера. У постанові згадуються українські судові документи.

З них випливає, що 45-річний чоловік підозрюється у систематичній економічній злочинності протягом кількох років. Згідно з постановою суду, він нібито зловживав своїм становищем співробітника фінансової установи, щоб привласнити кошти клієнтів.

Справа бере свій початок улітку 2021 року, коли чоловік був керівником відділення банку в невеликому місті в Україні. Одного дня в липні він пішов на роботу, як зазвичай, але додому не повернувся. Він також не відповідав на телефонні дзвінки. Пізніше його автомобіль було знайдено в іншому місті. Чоловіка оголосили в розшук як зниклого безвісти.

Лише через дев'ять днів поліція розшукала керівника фінустанови в готелі в іншому кінці країни. Він нібито пояснив своє зникнення проблемами в особистому житті. Невдовзі покинув Україну.

Незабаром після цього місцева газета опублікувала серйозні звинувачення від мешканців рідного міста чоловіка. Кілька людей заявили, що чоловік брав кредити на чужі імена та зловживав доступом до банківських рахунків. Банк, у якому працював українець, повідомив тоді, що проводить внутрішню перевірку.

Районний суд Агдера повідомляє, що чоловік нібито покинув Україну вже в липні 2021 року – і що його подальше місцеперебування було невідоме українській владі.

